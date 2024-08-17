Dragon Quest III HD-2D будет включать в себя дополнительный контент, включая новые сюжетные эпизоды, посвященные персонажу Ортеге.

Dragon Quest III HD-2D будет включать в себя новый контент, который отсутствует во всех остальных версиях игры. В частности, будут добавлены несколько сюжетных эпизодов, посвященных персонажу Ортеге - отцу главного героя. Эти эпизоды позволят игрокам лучше понять характер и мотивацию Ортеги, а также его стремление победить Барамоса и его гибель, когда он погиб в вулкане.

Также в Dragon Quest III HD-2D появятся новые сражения с мощными противниками, которые станут испытанием для навыков игроков. Кроме того, игра будет предлагать великолепное воссоздание культовых локаций в формате HD-2D. На скриншотах, предоставленных Square Enix, можно увидеть некоторых из этих опасных противников, а также детально проработанные декорации игры.

Dragon Quest III HD-2D будет доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch с 14 ноября. В рамках преддверия 40-летнего юбилея серии, Armor Project решила представить фанатам начало трилогии Эрдрика, рассказав историю Ортеги - героя, который потерпел неудачу в своей борьбе с Барамосом, и его потомка, который должен завершить начатое им дело.

Судя по отзывам, игра обещает захватывающий геймплей с разнообразными заданиями и боевыми сражениями. Автор успел посетить город Алиахан, исследовать Башню Мечтателя, получить Ключ Вора и Разрушительный Шар, а также покинуть стартовый регион и погрузиться в реальный мир игры.

Dragon Quest III HD-2D обещает быть улучшенной версией классической игры, с новым контентом, великолепным визуальным исполнением и захватывающим геймплеем.