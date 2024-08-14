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ddr22
Обнаружена видеокарта Intel Arc Battlemage: 14 ядер GPU Xe2, 12 ГБ VRAM, 192-битная шина
Обнаружена видеокарта Intel Arc Battlemage с основанным на архитектуре Xe2 процессором, который имеет 14 ядер и работает на двух частотах: 1500 МГц и 1800 МГц.

Обнаружена видеокарта Intel Arc Battlemage, которая будет выпущена в конце этого года. Она будет построена на базе архитектуры GPU Xe2 и предложит повышенную производительность и новые функции. Текущие тесты показывают, что видеокарта будет иметь 14 ядер Xe2 с рабочими частотами 1500 МГц и 1800 МГц. Она также будет оснащена 12 ГБ VRAM и шириной шины в 192 бита. Это обеспечит пиковую пропускную способность памяти в 456,00 ГБ/с.Intel также планирует выпустить варианты видеокарт с 256-битным интерфейсом шины и 16 ГБ VRAM, что увеличит пропускную способность до 608 ГБ/с. Несмотря на экономию средств, Intel продолжает развивать свои графические возможности, обеспечивая 50% прирост производительности, новые движки трассировки лучей и XMX.

Ожидается, что анонс видеокарты Intel Arc Battlemage состоится в конце 2024 года. Intel планировала представить ее на мероприятии Innovation 2024, но из-за изменений в планах на экономию средств мероприятие было перенесено на 2025 год.

#intel arc battlemage
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Новая видеокарта Intel Arc Battlemage появилась в базе данных
Карта Intel Arc Battlemage получит 12 ГБ памяти 19 Гбит/с
Для производства GPU видеокарт Intel Arc Battlemage могут использовать 4-нм техпроцесс TSMC
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