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ddr22
AMD готовит два новых графических процессора "RDNA 3" начального уровня - Radeon RX 7400 и RX 7300
Эти процессоры заполнят пробел в ценовом диапазоне между линейками RDNA 2 и RDNA.

AMD готовится представить два новых графических процессора начального уровня, Radeon RX 7400 и RX 7300, в рамках семейства RDNA 3. Эти процессоры присоединятся к уже существующим моделям RDNA 3, таким как RX 7600, которые предлагаются по цене от 250 до 270 долларов, и смогут заполнить имеющийся пробел в ценовом диапазоне до 200 долларов. Утечки показывают, что RX 7300 может быть частью серии X300, имеющей конфигурацию памяти и количество шейдеров, подобное RX 6500 XT и RX 6400. RX 7400, вероятно, окажется близкой по характеристикам к RX 6500 XT, имея 64-128-битный шинный интерфейс и 4/6 ГБ VRAM.

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Предполагается, что новые графические процессоры RDNA 3 будут конкурировать с APU Ryzen 8000, которые оснащены iGPU на базе архитектуры RDNA 3.5 и являются самыми быстрыми в настольной линейке AMD. Если новые GPU RDNA 3 будут иметь лучшую производительность в играх, они могут стать привлекательным вариантом для бюджетных игровых сборок. Однако, пока нет информации о производительности и других характеристиках RX 7400 и RX 7300.

Возможно, AMD также планирует представить RX 7500 или RX 7500 XT, чтобы предложить геймерам бюджетный вариант графического процессора стоимостью до 200 долларов. Это позволило бы AMD создать продукт, близкий по производительности к RX 6600. Однако это пока только предположение.

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