Компания Micron объявила о разработке первых в отрасли твердотельных накопителей PCIe Gen6, которые имеют скорость до 26 ГБ/с.

Компания Micron объявила о разработке и выпуске первых в отрасли твердотельных накопителей PCIe Gen6. Новые накопители достигают скорости до 26 ГБ/с, что почти вдвое больше, чем у предыдущего поколения (Gen4). Накопители PCIe Gen6 Micron предлагают до 85% ускорения по сравнению с Gen4 и являются частью портфеля продуктов памяти и хранения данных, которые поддерживают широкий спрос на искусственный интеллект. Они используются в центрах обработки данных и предоставляют высокую пропускную способность.

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Micron также объявила о начале серийного производства флэш-памяти NAND 9-го поколения. Новая память обладает скоростью до 3,6 ГБ/с. Компания подтверждает свое лидерство в области технологий хранения данных, предоставляя партнерам технологию PCIe Gen6 с пропускной способностью последовательного чтения более 26 ГБ/с. С этим достижением Micron укрепляет свои позиции в области хранения данных с искусственным интеллектом.

Micron выступит на Форуме по хранению данных (FMS 2024), и покажет свои инновационные решения для памяти и хранения данных. В рамках мероприятия будут проведены сессии, посвященные влиянию продуктов Micron на архитектуры систем искусственного интеллекта. Среди тем сессий будет анализ рабочих нагрузок с использованием хранилища в качестве замены памяти для обучения больших моделей, оценка энергоэффективности в центрах обработки данных, использование баз данных NoSQL и эмуляция рабочей нагрузки ИИ с помощью MLPerf™ Storage.



