Утечка информации о чипсете Snapdragon 8 Gen 4 показала, что он превосходит предыдущую версию SoC на 46 процентов в тесте Geekbench 6.

Qualcomm тестирует чипсет Snapdragon 8 Gen 4 на различных тактовых частотах, и утечки результатов показали, что он опережает предыдущее поколение, Snapdragon 8 Gen 3 на 46 процентов в Geekbench 6. Новая утечка результатов Geekbench 6 эталонного дизайна чипсета Snapdragon 8 Gen 4 позволяет получить более полное представление о его одноядерной и многоядерной производительности. В одиночных тестах A17 Pro едва опережает Snapdragon 8 Gen 4, но последний становится новым лидером в многоядерной производительности.

Конфигурация Snapdragon 8 Gen 4 имеет кластер "2 + 6" и, хотя его результаты ниже, чем ожидались, он все равно опережает текущие чипсеты, такие как A17 Pro. В одноядерных тестах Snapdragon 8 Gen 4 набрал 2 884 балла, а в многоядерных - 8 840 баллов, превосходя A17 Pro в многоядерной производительности, но немного уступая в одноядерных.

Слухи говорят о феноменальной производительности графического процессора Snapdragon 8 Gen 4, который может достичь пиковой производительности Dimensity 9300, потребляя вдвое меньше энергии. Это может означать, что флагманские устройства на базе Android в 2025 году будут иметь значительное преимущество в производительности. Однако, более точные показатели будут доступны только после официального запуска Snapdragon 8 Gen 4.



