В одноядерных тестах он набрал 2585 баллов, а в многоядерных - 10053 балла.

Процессор Intel Core Ultra 5 228V "Лунное озеро" был протестирован в Geekbench и продемонстрировал результаты, которые схожи с другими процессорами. Этот процессор оснащен 8 ядрами, 7 ядрами графического процессора Xe2 и имеет TDP 30 Вт. Он также поставляется с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. В тесте производительности, Intel Core Ultra 5 228V набрал 2585 баллов в одноядерных и 10053 балла в многоядерных тестах с базовой частотой 2,10 ГГц и максимальной частотой 4,025 ГГц. Однако в логах видно, что чип достигал тактовой частоты до 4485 МГц. Процессор обладает 8 ядрами и 8 потоками и работает при TDP 17W-30W, что эффективнее, чем у Meteor Lake. Он также имеет графический процессор Arc 130V с 7 ядрами Xe2.

Хотя процессор Core Ultra 5 228V показал хорошие результаты в многоядерных тестах, он немного отстает от более дорогих моделей в одиночных тестах. В целом, все процессоры Lunar Lake достаточно близки друг к другу по многоядерной производительности, но производительность может отличаться в зависимости от платформы. Есть вероятность, что протестированные процессоры являются ранними образцами, а не финальными розничными единицами.



Запуск Intel Lunar Lake планируется на 3 сентября и будет представлен на специальном мероприятии в Берлине, Германия. Эти процессоры станут частью различных устройств, включая ноутбуки, мини-ПК и портативные игровые компьютеры.



