Компания NVIDIA работает над новым графическим процессором GeForce RTX 4070, который будет оснащен памятью GDDR6 вместо более быстрой GDDR6X. Это связано с тем, что память GDDR6X находится в дефиците из-за сбоя в одной из партий памяти G6X от Micron. Данный дефицит привел к тому, что графические процессоры RTX 4070 оказались также в дефиците. Для решения проблем с поставками памяти, NVIDIA решила использовать память GDDR6 в новых моделях GeForce RTX 4070.
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Утечка информации указывает на то, что NVIDIA планирует выпустить новый SKU (аббр. англ. stock keeping unit «единица складского учёта») GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6. Все остальные спецификации останутся прежними, за исключением VRAM, который будет настроен на 20 Гбит/с. Графический процессор GeForce RTX 4070 оснащен GPU AD104-250-A1 с 5888 ядрами CUDA, 184 TMU и 64 ROP. Базовая частота GPU составляет 1920 МГц, а повышенная - 2475 МГц. GPU также имеет 192-битный шинный интерфейс и 12 ГБ VRAM с пропускной способностью до 504,2 ГБ/с.
Однако использование памяти GDDR6 вместо GDDR6X может привести к небольшому снижению производительности. Память GDDR6X имеет пропускную способность 21 Гбит/с, в то время как GDDR6 имеет пропускную способность только 20 Гбит/с. Несмотря на это, графический процессор RTX 4070 оснащен 48 МБ кэша L2 и методами сжатия памяти, что позволяет достичь приличной производительности.