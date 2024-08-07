По сообщениям, NVIDIA работает над новым SKU GeForce RTX 4070, который будет оснащен памятью GDDR6 вместо более быстрой GDDR6X.

Компания NVIDIA работает над новым графическим процессором GeForce RTX 4070, который будет оснащен памятью GDDR6 вместо более быстрой GDDR6X. Это связано с тем, что память GDDR6X находится в дефиците из-за сбоя в одной из партий памяти G6X от Micron. Данный дефицит привел к тому, что графические процессоры RTX 4070 оказались также в дефиците. Для решения проблем с поставками памяти, NVIDIA решила использовать память GDDR6 в новых моделях GeForce RTX 4070.

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Утечка информации указывает на то, что NVIDIA планирует выпустить новый SKU (аббр. англ. stock keeping unit «единица складского учёта») GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6. Все остальные спецификации останутся прежними, за исключением VRAM, который будет настроен на 20 Гбит/с. Графический процессор GeForce RTX 4070 оснащен GPU AD104-250-A1 с 5888 ядрами CUDA, 184 TMU и 64 ROP. Базовая частота GPU составляет 1920 МГц, а повышенная - 2475 МГц. GPU также имеет 192-битный шинный интерфейс и 12 ГБ VRAM с пропускной способностью до 504,2 ГБ/с.

Однако использование памяти GDDR6 вместо GDDR6X может привести к небольшому снижению производительности. Память GDDR6X имеет пропускную способность 21 Гбит/с, в то время как GDDR6 имеет пропускную способность только 20 Гбит/с. Несмотря на это, графический процессор RTX 4070 оснащен 48 МБ кэша L2 и методами сжатия памяти, что позволяет достичь приличной производительности.