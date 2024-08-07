17-ваттный iGPU AMD Radeon 890M, работающий на APU Strix, демонстрирует высокую игровую производительность, превосходящую 28-ваттный iGPU Arc на чипах Meteor Lake.

iGPU AMD Radeon 890M на APU Strix обладает игровыми характеристиками, которые превосходят iGPU Intel Arc на процессорах Meteor Lake. В тестах производительности было показано, что iGPU AMD выигрывает у Intel по быстродействию и плавности работы в играх. Помимо этого, iGPU AMD Radeon 800M также проявил высокую производительность для интегрированной графики.

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В тестах использовался флагманский процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с 17-ваттным iGPU Radeon 890M и 28-ваттными процессорами Meteor Lake. Тестирование проводилось на ноутбуке ASUS Vivobook S 16 OLED с 32 ГБ памяти LPDDR5X-7500. Результаты показали превосходство iGPU AMD в играх по сравнению с iGPU Intel Arc Xe-LPG. В игре Tomb Raider (2013), iGPU AMD показало 50-70 FPS при мощности 17 Вт, что на 40-60% больше, чем у Intel iGPU при мощности 28 Вт. В играх Resident Evil 6 и Hellblade Senua's Sacrifice, iGPU AMD также показало заметный прирост производительности по сравнению с iGPU Intel. В игре Cyberpunk 2077, iGPU AMD было на 40-50% быстрее iGPU Intel и обеспечивало более плавный игровой процесс.

iGPU AMD Radeon 890M имеет мощность 16-17 Вт, и его производительность является весьма впечатляющей для такого уровня энергопотребления. Это означает, что портативные компьютеры с этими чипами будут обладать значительным повышением производительности и эффективности, а также увеличенным временем автономной работы. Однако пока неизвестно, сможет ли новая архитектура Intel "Xe2" составить достойную конкуренцию iGPU AMD Radeon 890M и графической архитектуре RDNA 3.5. Xe2 обещает увеличение производительности до 50% и улучшенную архитектуру, однако еще неясно, как она будет справляться с задачами и играми.



