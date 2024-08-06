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ddr22
AMD Ryzen 7 5800XT может достигать частоты почти 5 ГГц без превышения стандартного TDP в 105 Вт
AMD представила новый процессор Ryzen 7 5800XT "Zen 3", способный достигать частоты до почти 5 ГГц при низком энергопотреблении: всего 65 Вт в режиме ECO.

AMD представила новейшие процессоры Ryzen 5000XT, включая модель Ryzen 7 5800XT, которая может достигать турбо-частоты близкой к 5 ГГц при потреблении энергии 65 Вт, используя низкопрофильный кулер. Это является значительным прогрессом, поскольку возможность превышения стандартного значения TDP обычно требовала использования более мощного охлаждения.

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Прототип 5800XT был протестирован и показал возможность достижения частоты 4,941 ГГц при напряжении 1,387 В и потреблении энергии 88,977 Вт. Пользователь использовал материнскую плату ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax и низкопрофильный кулер Noctua L12S. Температура процессора в таком режиме достигает 80 °C.
Эти процессоры предлагают новые варианты обновления для владельцев старых материнских плат Ryzen, таких как X370, X470, X570, B350, B450 и B550. Рыночная цена модели 5800XT составляет 249 долларов США, а модели 5900XT - 349 долларов США. Ожидается, что процессоры Ryzen 5000XT будут превосходить предыдущие модели и предоставят пользователям улучшенную производительность, особенно при использовании функции PBO, которая позволяет потреблять больше энергии для достижения более высоких тактовых частот.

#amd ryzen 7 5800xt
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