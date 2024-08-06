Процессор имеет 12 ядер и 24 потока, с базовой частотой 4,4 ГГц и разгоном до 5,6 ГГц.

Процессор AMD Ryzen 9 9900X "Zen 5" был впервые замечен в базе данных PassMark, где он показал отличные результаты как в одноядерных, так и в многоядерных тестах. Это первый процессор архитектуры Zen 5, который появился в PassMark. AMD Ryzen 9 9900X "Zen 5" достиг уровня 14700K в многоядерных тестах и 14900K в одноядерных тестах в рамках PassMark. Это новый чип архитектуры Zen 5, который официально будет представлен 15 августа. Процессор имеет 12 ядер и 24 потока, с базовой частотой 4,4 ГГц и разгоном до 5,6 ГГц. Кроме того, он оснащен 76 МБ кэш-памяти и имеет TDP в 120 Вт, что значительно ниже, чем у предшествующих моделей Ryzen.

В многоядерных тестах процессор Ryzen 9 9900X набрал 53 863 балла, а в одноядерных - 4 652 балла. Процессор показал близкую к Core i9-14900K одноядерную производительность, сравниваемую с 4700-4750 баллами, и немного превзошел многоядерную производительность Intel Core i7-14700K, который набрал около 53 400 баллов. Учитывая, что Ryzen 9 9900X имеет меньшее количество ядер и более низкую тактовую частоту по сравнению с конкурентами, его результаты весьма впечатляют.