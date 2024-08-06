Издательство THQ Nordic и студия разработчиков Gunfire Games официально сообщили о работе над новой игрой Darksiders.

Издательство THQ Nordic и разработчик Gunfire Games сообщили, что работают над новой игрой Darksiders. Последняя игра этой серии вышла в 2019 году и была оценена положительно. На прошедшем шоукейсе THQ Nordic были представлены обновления других игр, таких как ремейк Gothic и Titan Quest II. Официальный трейлер новой игры Darksiders, продолжительностью 51 секунда, был выпущен на YouTube-канале Darksiders. В трейлере показан круглый стол, освещенный маяками, статуи с высеченными лицами и присутствует загадочное аудиосообщение. Но никаких подробностей о грядущей игре не раскрывается, и игрокам остается только гадать в комментариях.

Многие предполагают, что новая игра может быть Darksiders 4 и станет завершением историй всех четырех всадников. В серии Darksiders уже рассказаны истории двух из них. При этом некоторые игроки предполагают, что в новой игре игроки получат возможность играть за всех четырех всадников, а другие считают, что игра будет посвящена только четвертому всаднику Страйфу. Пока неизвестно, это будет совершенно новая игра или ремастер предыдущей игры.



Присутствует большой потенциал у сюжета и механики новой игры Darksiders. Трейлер не дает ясного понимания, что именно ожидает игроков, но фанаты выдвигают предположение о продолжении истории Войны, так как он больше не прикован цепями возле Обугленного Совета.