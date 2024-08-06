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ddr22
Bugbear Entertainment представила Wreckfest 2, духовного наследника Flatout 2018 года
В игре будет использована новая версия движка ROMU, обеспечивающая точную симуляцию динамики автомобиля и физики разрушения.

Bugbear Entertainment наконец-то представила Wreckfest 2, свой следующий проект после духовного наследника Flatout 2018 года, на последнем шоукейсе THQ Nordic. Пару лет назад ходили слухи, что
что их новая игра будет называться Stuntfest, но это оказалось ложью.

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Вместо этого Bugbear готовит долгожданное продолжение, в котором будет использована совершенно новая итерация движка ROMU, обеспечивающая максимальную точность симуляции динамики автомобиля и физики разрушения.

Главная новая функция - кастомизация автомобилей, которая предоставляет игрокам большую свободу в настройке своих машин, а также расширяет возможности совместного использования. Финские разработчики также отметили значительно улучшенную звуковую систему, которая, по их мнению, является одной из лучших в гоночных играх.

Wreckfest 2 предложит несколько различных режимов гонок, режим карьеры, одиночную и многопользовательскую игру, испытания, регулярные обновления контента и поддержку моддинга. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

#wreckfest 2
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