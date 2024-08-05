GTA Online получила новое обновление.

Вот некоторые из ключевых обновлений в GTA Online, которые добавили в игру новый контент. Одним из главных нововведений является появление автомобиля Benefactor Vorschlaghammer, предназначенного для дрифт-тюнинга. Эта машина будет особенно интересна участникам дрифт-гонок, особенно с учетом того, что они получат двойное вознаграждение за свое участие. Если вы победите в дрифт-гонке, вам будет начислено двойное количество денег и очков опыта. Для участников программы GTA+, до 7 августа будет доступно четырехкратное вознаграждение.

реклама

Если вы хотите приобрести Benefactor Vorschlaghammer, вы можете сделать это на сайте Southern San Andreas Super Autos или посетив салон Luxury Autos. Обновление Drift Tuning является бесплатным для участников GTA+.

Кроме того, участники дрифт-гонок, которые выполнят еженедельное задание и примут участие в шести гонках, получат дополнительную награду в виде 100 000 долларов GTA и шлема Rockstar. Опять же, участники, занимающие первые пять мест в серии LS Car Meet, в течение четырех дней подряд, не только будут получать ежедневные награды, но также смогут выиграть автомобиль Ocelot Ardent.

Для участников программы GTA+ август является последним месяцем, когда вы можете получить дополнительный бонус в размере 1 000 000 долларов GTA, который будет автоматически зачислен на ваш счет в Maze Bank, вместе с обычным бонусом 500 000 долларов GTA.