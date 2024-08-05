Компания Huawei представила свой новый ноутбук MateBook GT 14, который оснащен мощным процессором Intel Core Ultra на 115 Вт.

Компания Huawei представила свой новый ноутбук MateBook GT 14, который оборудован самым мощным процессором Intel Core Ultra с TDP 115 Вт. Ожидается, что MateBook GT 14 будет иметь флагманский дизайн и будет поставляться с внешним графическим доком для более быстрой работы с графикой.

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Новый ноутбук Huawei MateBook GT 14 будет оснащен топовым процессором Intel Meteor Lake - Core Ultra 9 185H. Этот чип имеет 16 ядер и 22 потока. Базовая частота процессора - 2,3 ГГц, а максимальная - 5,1 ГГц. Чип также обладает 24 МБ смарт-кэша, Xe-LPG iGPU с 8 ядрами Xe и работает на частоте до 2,35 ГГц. Также он оснащен NPU с частотой 1,4 ГГц.

Huawei MateBook GT 14 будет иметь два порта USB 3.2, один порт HDMI, два порта USB4 на боках, аудиоразъем и кардридер microSD на задней панели. На задней панели и днище ноутбука расположены большие вентиляционные отверстия для отвода горячего воздуха от алюминиевого корпуса. Ноутбук также будет поддерживать внешнюю док-станцию eGPU с TDP 75 Вт.

Huawei MateBook GT 14 будет поставляться и с другими конфигурациями, включая процессоры Core Ultra 5 125H и Core Ultra 7 155H. Это устройство будет иметь 14,2-дюймовый экран и возможность подключения NVMe-накопителя объемом до 2 ТБ.

Цена на ноутбук пока не объявлена, однако, учитывая его спецификации, ожидается, что он будет дорогим.