Компания Huawei представила свой новый ноутбук MateBook GT 14, который оборудован самым мощным процессором Intel Core Ultra с TDP 115 Вт. Ожидается, что MateBook GT 14 будет иметь флагманский дизайн и будет поставляться с внешним графическим доком для более быстрой работы с графикой.
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Новый ноутбук Huawei MateBook GT 14 будет оснащен топовым процессором Intel Meteor Lake - Core Ultra 9 185H. Этот чип имеет 16 ядер и 22 потока. Базовая частота процессора - 2,3 ГГц, а максимальная - 5,1 ГГц. Чип также обладает 24 МБ смарт-кэша, Xe-LPG iGPU с 8 ядрами Xe и работает на частоте до 2,35 ГГц. Также он оснащен NPU с частотой 1,4 ГГц.
Huawei MateBook GT 14 будет иметь два порта USB 3.2, один порт HDMI, два порта USB4 на боках, аудиоразъем и кардридер microSD на задней панели. На задней панели и днище ноутбука расположены большие вентиляционные отверстия для отвода горячего воздуха от алюминиевого корпуса. Ноутбук также будет поддерживать внешнюю док-станцию eGPU с TDP 75 Вт.
Huawei MateBook GT 14 будет поставляться и с другими конфигурациями, включая процессоры Core Ultra 5 125H и Core Ultra 7 155H. Это устройство будет иметь 14,2-дюймовый экран и возможность подключения NVMe-накопителя объемом до 2 ТБ.
Цена на ноутбук пока не объявлена, однако, учитывая его спецификации, ожидается, что он будет дорогим.