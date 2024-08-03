Пользователь под ником Gerodot01 поделился своим опытом с iPhone 15 Pro, который был под водой на глубине 2,5 метра в течение 22 часов, и после просушки устройство снова заработало.

Владелец iPhone 15 Pro под ником Gerodot01 поделился своим опытом использования смартфона после того, как он пролежал под водой на глубине 2,5 метра в пресной воде реки в течение 22 часов. Обычно смартфоны с аккумуляторами такого размера не могут оставаться включенными так долго, и поэтому iPhone выключился. Однако, когда устройство было извлечено из воды и высушено, оно снова включилось. Первоначально динамики не работали, но после высыхания они стали функционировать нормально. Устройство iPhone 15 Pro осталось почти в идеальном состоянии, за исключением удаленного клея, обеспечивающего водонепроницаемость смартфона при открытии дисплея. Для замены клея потребуется обратиться к стороннему решению.

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Это случай подтверждает степень защиты iPhone 15 Pro и его модели Max от воздействия пыли и влаги по стандарту IP68, позволяющему им выжить в воде на глубине до 6 метров в течение 30 минут. Однако выживание устройства в воде в течение 22 часов является редким случаем, и, возможно, вмешательство каких-то других факторов помогло iPhone выжить.

Данное событие доказывает впечатляющую прочность и способность iPhone 15 Pro справиться с неопределенностью, вызванной погружением в воду. Владелец поделился снимком внутренностей устройства, чтобы определить, какие части могли быть повреждены водой. Внешне iPhone 15 Pro не пострадал, но для обеспечения будущей водонепроницаемости потребуется заново нанести клей.