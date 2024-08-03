Компания Micron объявила о начале серийного производства новейших чипов TLC NAND 9-го поколения, обладающих самой высокой скоростью передачи данных в отрасли - 3,6 ГБ/с.

Компания Micron объявила о начале серийного производства новейших чипов TLC NAND 9-го поколения, которые обладают самой высокой в отрасли скоростью передачи данных - до 3,6 ГБ/с. Это решение предназначено для потребительских твердотельных накопителей и обеспечивает лучшую производительность в своем классе для искусственного интеллекта и других областей применения, требующих больших объемов данных.

Micron G9 NAND использует высокую скорость ввода-вывода NAND и предлагает передачу данных на 50% быстрее, чем любая другая NAND, поставляемая в настоящее время в SSD. Он также обеспечивает более высокую пропускную способность записи и чтения по сравнению с конкурентными решениями. Благодаря своей высокой плотности и компактным размерам, Micron G9 NAND отличается от других решений, занимая на 28% меньше места. Это предоставляет большие возможности для различных вариантов использования.



Вместе с новой памятью NAND, компания Micron также представила твердотельные накопители Micron 2650 NVMe, которые используют передовую NAND G9 TLC и обладают лучшей производительностью в своем классе. Накопители обеспечивают высокую скорость последовательного чтения и записи, а также улучшенную производительность записи благодаря динамическому SLC-кэшу. Они также превосходят конкурентов в тестах производительности и обещают обеспечить непревзойденный пользовательский опыт.



Новая твердотельная память G9 NAND уже доступна в твердотельных накопителях Micron 2650 для OEM-производителей клиентов и находится в стадии квалификации для использования в потребительских SSD Crucial. Micron является первой компанией, использующей чипы G9 TLC NAND, и ожидается, что другие компании последуют этому примеру. Все это свидетельствует о том, что Micron намерена доминировать в этом секторе и предоставить своим клиентам лучшие возможности и производительность на рынке твердотельных накопителей.