Поддержка стандарта Wi-Fi 7 обеспечит более высокую скорость загрузки и выгрузки данных.

Ожидается, что модель iPhone 16 Pro будет обладать новым стандартом связи Wi-Fi 7, что позволит достичь более высокой скорости загрузки и выгрузки данных. Это обновление будет включать самые современные внутренние компоненты и функции Apple Intelligence. Однако обычные модели iPhone 16 не будут иметь поддержку Wi-Fi 7 и останутся с теми же чипами Wi-Fi, как и предыдущие модели.

Wi-Fi 7 в модели iPhone 16 Pro будет позволять использовать три диапазона частот одновременно, что увеличит скорость беспроводной связи и снизит задержки. Разработчики предполагают, что iPhone 16 Pro сможет достичь бесперебойной скорости свыше 40 Гбит/с.



Чтобы в полной мере воспользоваться новым Wi-Fi 7, необходимо иметь роутер, поддерживающий эту технологию. Если такого роутера нет, iPhone 16 Pro будет работать на обычных скоростях. Кроме того, iPhone 16 Pro будет иметь немного больший размер по сравнению с предыдущими моделями, но дизайн останется прежним. Особое внимание будет уделено функции Capture, которая будет реагировать на камеру.



Кроме физических характеристик, большую роль в спросе на iPhone 16 Pro сыграет и Apple Intelligence. Однако пока нет информации о том, когда будут доступны эти функции на новых моделях iPhone, так как недавно вышла бета-версия iOS 18.1 для разработчиков. Возможно, задержка в выпуске Apple Intelligence повлияет на спрос на iPhone 16 Pro, но пока это неясно.