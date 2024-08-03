Процессоры Lunar Lake будут включать новые ядра CPU Lion Cove P-Core и Skymont E-Core, а также новую архитектуру GPU "Xe2" и NPU4 с вычислительной мощностью AI до 48 TOPS.

Процессоры Lunar Lake обещают прорывную эффективность и производительность искусственного интеллекта. Ожидается, что презентация процессоров состоится 3 сентября в Берлине, незадолго до конференции IFA 2024.

Новые процессоры Lunar Lake "Core Ultra 200V" будут иметь архитектурные изменения, которые призваны обеспечить значительный прирост IPC (инструкций на такт) и производительность графики. Они будут состоять из CPU с новыми ядрами P-Core и E-Core, а также GPU с архитектурой "Xe2". Особое внимание уделяется также NPU, который будет иметь до 48 TOPS (триллионов операций в секунду), обеспечивая высокую вычислительную мощность искусственного интеллекта.

Процессоры Lunar Lake "Core Ultra 200V" будут доступны в плотно упакованной SOC-версии и будут иметь интегрированную память. Ожидается, что они будут предлагать до 4 ядер P, 4 ядер E и до 8 ядер GPU Xe2. Эти чипы будут снабжены высокопроизводительной оперативной памятью LPDDR5x-8533 емкостью 16 или 32 ГБ. Энергопотребление процессоров будет составлять 17 или 30 Вт.



Помимо аппаратной части, в Lunar Lake Intel также представит новые оптимизации программного обеспечения в области управления энергией, безопасности и системы Thread Director. Это позволит процессорам Core Ultra 200V стать полностью совместимыми с требованиями Copilot+, что заявит о выходе Intel в сегмент "ПК с искусственным интеллектом", конкурируя с Qualcomm Snapdragon X и AMD Ryzen AI 300.