Патч включает изменения, касающиеся арбалетов, вооружения и заклинаний, а также улучшений для призванных духов.

В патче 1.13 для игры "Elden Ring" появились улучшения для призванных духов и некоторые изменения баланса. Это обновление доступно на ПК и консолях, и оно вносит изменения не только в PvP-режим, но и в общую игру. Арбалеты, как Repeating Crossbow, Spread Crossbow, Rabbath's Cannon и Shield of Night, а также оружие, включая Savage Lion's Claw, Swift Slash и Overhead Stance, были усилены. Также были внесены изменения в некоторые заклинания.

Но самые заметные изменения коснулись призванных духов. Теперь они наносят больше урона и лучше защищаются от него, если уровень благословения Revered Spirit Ash Blessing равен 5 или выше, а также при повышении уровня до +8 или выше. Однако эффективность Мимической слезы не была изменена, несмотря на то, что она была ослаблена с момента запуска игры.

реклама

В дополнение к патчу 1.13 для Elden Ring было выпущено также обновление, которое исправило ряд ошибок в игре. Elden Ring: Shadow of the Erdtree, дополнение для основной игры Elden Ring, уже доступно на нескольких платформах. В нем представлена большая карта с секретами, новые подземелья и новые инструменты для борьбы с врагами в жестоком мире игры. Оно предлагает еще больше контента и является обязательной покупкой для всех поклонников основной игры.