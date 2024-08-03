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ddr22
NVIDIA может выбрать память GDDR6 для видеокарт GeForce RTX 4070 из за нехватки GDDR6X
Из-за недавних проблем с качеством модулей памяти GDDR6X, поставки данной памяти могут быть нарушены.

NVIDIA может перейти на использование памяти GDDR6 в своих графических процессорах GeForce RTX 4070 из-за нехватки памяти GDDR6X. Память GDDR6X обеспечивает высокую производительность GPU, и большинство high-end GPU NVIDIA используют ее для работы в высоких разрешениях. Однако, из-за недавних проблем с качеством модулей памяти GDDR6X, поставки данной памяти могут быть нарушены. Это может привести к тому, что NVIDIA будет вынуждена использовать память GDDR6 в некоторых графических процессорах среднего уровня, таких как GeForce RTX 4070. В таком случае производительность в высоких разрешениях может снизиться.
Нехватка модулей памяти GDDR6X может также затронуть карты более высокого класса, такие как GeForce RTX 4080/Super и RTX 4090, которые также используют данную память для достижения высокой пропускной способности. В данный момент GDDR6X является самым быстрым типом памяти VRAM для графических процессоров RTX 40.
Перебои в поставках памяти GDDR6X, скорее всего, будут временными, и поставки продолжатся в обычном режиме. NVIDIA планирует использовать стратегию спроса и предложения, чтобы справиться с текущей ситуацией, и ожидается, что наибольший дефицит памяти будет отмечен на китайском рынке. Кроме того, нехватка графических процессоров RTX 40 также может возникнуть из-за повышенного спроса на искусственный интеллект. NVIDIA сосредоточена на разработке графических процессоров для ИИ, что может привести к ограничению запасов игровых GPU RTX 40.

#nvidia
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