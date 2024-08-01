Он будет иметь толщину порядка 11,5 мм.

Представленная на мероприятии Samsung Unpacked Event 2024 модель смартфона Galaxy Z Fold 6 вызвала большой интерес у поклонников бренда благодаря своему более тонкому дисплею и обновленному дизайну. Однако предыдущие предположения о том, что компания также работает над «тонким» вариантом этой модели, могут оказаться не совсем верными.

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Вместо ожидаемого сверхтонкого профиля около 7,7 мм, новый «тонкий» вариант Galaxy Z Fold 6, который должен был называться Galaxy W25, будет иметь толщину порядка 11,5 мм. Это небольшое снижение толщины на 5% объясняется тем, что перо S Pen не вошло в эту версию, что добавило около 0,6 мм к профилю.

Хотя Galaxy Z Fold 6 Slim толщиной 11,5 мм не является самым тонким складным телефоном на рынке (запись держит Honor Magic V3 с 9,2 мм), он все же является показателем постоянного прогресса Samsung в области складных технологий и улучшения аппаратной базы и дизайна.

Samsung объясняет, что причиной отсутствия существенного уменьшения толщины стало желание компании обеспечить надежность и долговечность устройства. Поэтому некоторые детали, которые будут использованы в модели Slim, будут использованы и в складных телефонах следующего поколения, а массовое производство некоторых из них уже началось. Ожидается, что Galaxy Z Fold 6 Slim будет представлен в Китае и Корее в октябре этого года.