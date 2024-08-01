NVIDIA представила новый подход к нейронным моделям материалов в реальном времени, который обеспечивает значительное ускорение затенения по сравнению с традиционными методами.

NVIDIA представила новый подход к использованию нейронных моделей материалов в реальном времени, который обеспечивает значительное ускорение затенения по сравнению с традиционными методами.

реклама

На выставке Siggraph был продемонстрирован подход под названием "Neural Appearance Models", который использует искусственный интеллект для более быстрого рендеринга моделей.

Этот новый подход станет универсальным режимом выполнения для всех типов материалов, включая реальные объекты, измерения или созданные с помощью генеративного ИИ.

Модели можно масштабировать на различные уровни качества, что позволяет применять их в компьютерных играх, виртуальной реальности, а также для рендеринга фильмов.



Основная идея заключается в замене дорогостоящих графов затенения менее затратными нейронными сетями, что приводит к ускорению расчета затенения в 12-24 раза.

Нейронные материалы обеспечивают более детальную передачу объектов, включая тонкие детали, пыль, пятна воды и освещение. Традиционные методы рендеринга таких моделей затруднены и долговременны.



Новые нейронные модели материалов имеют высокое разрешение текстур до 16K, что позволяет создавать детализированные объекты в играх. Текстуры, созданные на основе этих моделей, работают быстрее, что улучшает производительность в различных приложениях.

Кроме того, эти модели предлагают полную и масштабируемую систему для нейроматериалов кинематографического качества, возможность обучения гигатекселей с помощью кодера, декодеры для нормального отображения и выборки, а также возможность эффективного выполнения нейронных сетей в шейдерах в реальном времени.



Благодаря новым нейронным моделям материалов NVIDIA будет в состоянии существенно ускорить процесс рендеринга и обеспечить высокое качество визуализации объектов.

Это будет полезно как в игровой индустрии, так и в сфере виртуальной реальности и кинематографии.