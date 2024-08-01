Apple снизила характеристики дисплея, чтобы сэкономить на производстве.

В ближайшем будущем компания Apple планирует выпустить новый недорогой смартфон iPhone SE 4, который будет использовать старые OLED-панели, взятые у iPhone 13. Несмотря на то, что в задней панели устройства будет использован тот же производственный процесс, что и в iPhone 16, дисплей будет на несколько поколений старше и не будет иметь технических характеристик новых моделей. Это изменение производится для снижения затрат на производство. Хотя основным поставщиком OLED-панелей для iPhone SE 4 будет BOE, также можно ожидать добавление LG как вторичного поставщика дисплеев для старых моделей iPhone. Начало массового производства iPhone SE 4 запланировано на октябрь, однако недорогая модель ждет выпуска в начале 2025 года, что означает, что она, вероятно, не будет доступна в 2024 году. Возможно, что экран iPhone SE 4 будет иметь меньшую общую яркость и менее точные цвета.