Задняя панель будет иметь матовое покрытие, а боковые стороны - глянцевое.

Официальная демонстрация промо-материалов подтверждает дизайн, характеристики и новые функции искусственного интеллекта для Pixel 9 и Pixel 9 Pro Fold.

Мероприятие Made by Google запланировано на 13 августа, и уже сейчас в сети появилась информация о дизайне и спецификациях новых моделей серии Pixel 9. Различные утечки позволили узнать много ключевой информации о предстоящей линейке.

По данным, полученным из маркетингового материала, Pixel 9 и Pixel 9 Pro будут доступны в нескольких цветовых вариантах, включая белый фарфор, розовый, светло-серый и темно-серый. Задняя панель будет покрыта матовым покрытием, а боковые стороны - глянцевыми.

Одной из главных особенностей новой серии будет выступ камеры на задней панели. Pixel 9 Pro будет иметь три датчика камеры, в то время как Pixel 9 будет оснащен двойной камерой. Дизайн камеры также будет изменен, сделав его более привлекательным с эстетической точки зрения.

Дисплей Pixel 9 будет иметь размер 6,3 дюйма, в то время как Pixel 9 Pro будет оснащен экраном такого же размера. Однако модель Pixel 9 Pro XL получит экран с диагональю 6,8 дюйма, а Pixel 9 Pro Fold - 8-дюймовый экран в развернутом виде и внешний дисплей с диагональю 6,3 дюйма.

Все модели Pixel в серии будут использовать чипсет Tensor G4, чтобы обеспечить возможности искусственного интеллекта. Базовая модель Pixel 9 будет иметь 12 ГБ оперативной памяти, в то время как модели Pixel 9 Pro - 16 ГБ.



Особенностью новой линейки будет функция искусственного интеллекта Gemini. Промо-материалы показывают роль функций Circle to Search и Gemini в оказании помощи пользователям различными способами, включая Pixel Screenshots, Magic Editor, Emergency SOS и другие ключевые функции, предназначенные для моделей Pixel 9.



Пока информация о ценах остается скудной, ожидается, что ближе к дате мероприятия будет выпущено больше информации.