Торговая марка Starborn, зарегистрированная компанией Bethesda, может указывать на то, что Starborn станет названием грядущего расширения для игры Starfield.

Игрокам Starfield хорошо известно название Starborn, поскольку оно подробно обсуждается в основной сюжетной линии последней научно-фантастической ролевой игры Bethesda. Однако торговая марка, зарегистрированная Bethesda в начале этого месяца (и замеченная бдительным Timur222), указывает на то, что Starborn может стать названием нового дополнения для игры.

В настоящее время Bethesda Game Studios работает над первым дополнением, Shattered Space. В следующем обновлении Starfield появятся наземные транспортные средства. В городе Дазра на скрытой родной планете Дома Ва'Руун бушует таинственная сила. Игрокам придется расследовать пугающую космическую угрозу, исследовать новую планету и найти уникальное оружие, скафандры и снаряжение в этом новом приключении.

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Тодд Говард рассказал, что действие Shattered Space будет происходить на одной планете, что должно вернуть ощущение исследования, которого немного не хватало в базовой игре. По размеру она примерно такая же, как Far Harbor из Fallout 4, которая длилась около 15 часов.



Тогда же Говард упомянул, что Shattered Space станет первым в серии «ежегодных сюжетных дополнений». Из этого следует, что Starborn может выйти в следующем году, а Bethesda планирует поддерживать Starfield в течение длительного времени, как это было с The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4. Однако эти игры не получили ежегодных дополнений.