Протестированный процессор Intel Core Ultra 9 288V Lunar Lake показал высокую одноядерную производительность при низком энергопотреблении.

Флагманский процессор Intel Core Ultra 9 288V «Lunar Lake» был протестирован в Geekbench 6 и показал высокую производительность в одноядерном режиме при низком энергопотреблении. Запуск этой серии процессоров ожидается через два месяца и она будет нацелена на тонкие и легкие ноутбуки. В линейке Lunar Lake будут использоваться новые технологии, такие как P-ядра Lion Cove, ядра Skymont LP-E и GPU Xe2. Процессоры также оснащены мощным NPU, предлагающим до 48 TOPS и общую производительность до 120 AI TOPS.

Intel Core Ultra 9 288V имеет 8 ядер и 8 потоков, включая 4 ядра P-Core и 4 ядра LP-E. Базовая тактовая частота составляет 3,3 ГГц, но может повышаться до 5,1 ГГц P-Core и 3,7 ГГц E-Core. Процессор также имеет 12 МБ кэш-памяти и энергопотребление варьируется от 30 Вт. Графический процессор Arc 140V, базирующийся на архитектуре Battlemage, работает на частоте 2,05 ГГц и имеет 32 ГБ встроенной памяти LPDDR5x. В сочетании с NPU, процессор предлагает производительность до 115 TOPS плюс 5 TOPS от CPU.

В тестах производительности процессор Intel Core Ultra 9 288V «Lunar Lake» достигает до 2901 балла в одноядерном режиме и до 11 408 баллов в многоядерном режиме. По одноядерной производительности он быстрее, чем Ryzen AI 9 HX 370 APU со схожим значением энергопотребления. По многоядерной производительности, процессор конкурирует с Ryzen 9 7940H и 8945HS, но не достигает показателей Ryzen AI 300 с более высоким количеством ядер.

Ожидается, что процессоры Lunar Lake будут эффективными и хорошо подходить для тонких и легких ноутбуков. Сравнение графических возможностей будет особенно интересно, так как и Intel, и AMD используют новые графические архитектуры в своих новых ноутбуках. Intel Core Ultra 9 288V обещает высокую производительность и энергоэффективность в своем сегменте.