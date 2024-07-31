Флагманская модель Titan 18 PRO Ryzen Edition 2024 будет иметь мощное охлаждение, большой объем памяти и дискретные графические процессоры RTX 4090

Компания MSI представила новую линейку ноутбуков, основанных на процессоре AMD Ryzen AI 300 «Strix», которые предназначены для геймеров и творческих личностей. Эта линейка включает в себя такие модели, как Titan 18 Pro, Alpha 17, Stealth 16 AI+, Creator 16 AI+ и Summit 16 AI+.

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Ноутбук Titan 18 Pro Ryzen Edition 2024, который является флагманской моделью, будет оснащен мощной системой охлаждения, большим объемом памяти и дискретными графическими процессорами RTX 4090. Он также будет обладать 18-дюймовым OLED-экраном с отличным качеством изображения. Alpha 17, с другой стороны, будет 17-дюймовой моделью, специально разработанной для геймеров.

Другая модель, Stealth 16 AI+ Ryzen Edition, будет использовать 16-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 240 Гц и толщиной всего 19,9 мм. Он также будет поддерживать дискретные графические процессоры RTX 4070 и будет поставляться с емким аккумулятором.

Компания MSI также представила новую линейку ноутбуков Lunar Lake «Core Ultra 200V», которая будет доступна в вариантах Prestige и Summit. Они поступят в продажу в сентябре-октябре этого года.