Действие игры происходит в древнем Троецарствии в 183 году нашей эры/

Японская компания Koei Tecmo официально раскрыла некоторые детали сюжетной линии своей грядущей игры Dynasty Warriors: Origins, которая выйдет в 2025 году для PlayStation 5, Xbox Series X|S и Steam. Игра обещает стать самым насыщенным и напряженным экшеном из всех игр про воинов, доступных на рынке. Действие разворачивается в 183 году нашей эры.

Сюжет игры рассказывает о героическом воине, который сражается с волнами врагов на полях сражений древнего Троецарствия. События разворачиваются за год до восстания Желтого Тюрбана. Главный герой игры, страдающий от амнезии, отправляется в деревню, где жители страдают от голода. Там он встречает Чжан Цзяо, который помогает местным жителям, и Гуань Юя, который раскрывает коррупцию правительственных чиновников. Вместе они сражаются с силами коррумпированной власти.



В игре представлено самое большое количество солдат в серии Dynasty Warriors. Вражеские солдаты атакуют сообща и являются мощными противниками, заставляя игроков принимать тактические решения. Хотя игрок управляет только одним персонажем, он ответственен за всю армию и должен сражаться с тысячами врагов, используя свои навыки.



В некоторых битвах игрокам потребуется выполнить определенные условия. При выполнении этих условий можно временно взять под контроль других персонажей, таких как Гуань Юй, которые будут сопровождать главного героя на поле боя. Игрокам предоставляется свободное перемещение по игровому миру и выбор следующего поля боя, на которое они хотят отправиться.