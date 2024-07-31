Компания по киберстрахованию считает, что авария CrowdStrike была самой крупной в истории ИТ и принесла убытки в размере более 5 миллиардов долларов другим компаниям.

Компания CrowdStrike столкнулась с крупнейшей аварией в истории ИТ, которая, по оценкам, принесла компаниям убытки в размере более 5 миллиардов долларов, сообщает компания по киберстрахованию. 97 процентов пострадавших машин уже вернулись в сеть, но это все равно стало крупнейшим сбоем в истории ИТ. Отчет компании Parametrix показывает, что компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и ИТ, пострадали меньше всего, что объясняется тем, что большинство из них работает на Linux, который не пострадал от обновления программного обеспечения Windows. Общие убытки пострадавших компаний составили приблизительно 43,6 миллиона долларов каждая, включая авиакомпании из списка Fortune 500 и медицинские организации. Самые большие убытки были нанесены сектору здравоохранения.



CrowdStrike предложила своим клиентам оскорбительный ваучер Uber Eats на 10 долларов в качестве компенсации за причиненные неудобства. Подобные компании в будущем, вероятно, будут пересматривать своих поставщиков программного обеспечения. У компании CrowdStrike есть около 15% рынка программного обеспечения для обеспечения безопасности, и большая часть этой доли приходится на компании Fortune 500. Генеральный директор CrowdStrike заверил каждого клиента, что компания будет работать на восстановление до 100%.