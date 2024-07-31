OpenAI, компания, известная своими передовыми технологиями в области искусственного интеллекта, сделала анонс о своем новом проекте - поисковой системе с искусственным интеллектом под названием SearchGPT.

OpenAI, компания, изначально известная своим продуктом ChatGPT, решила вступить на рынок поисковых систем с искусственным интеллектом и представила новую модель под названием SearchGPT. Языковая модель ChatGPT стала значительным достижением в области искусственного интеллекта, способна обрабатывать запросы пользователей и предоставлять релевантную информацию. Теперь OpenAI намерена войти на рынок поисковых систем с помощью своей новой модели, предлагая информацию из интернета в режиме реального времени.

Как и Google, Microsoft и Perplexity, OpenAI решила представить собственную поисковую систему с искусственным интеллектом. Новая модель SearchGPT будет предоставлять сжатую информацию из интернета и давать ссылки на источники запросов. Пользователи смогут задавать уточняющие вопросы, и система будет отвечать контекстной информацией. Ответы будут иметь атрибуцию и ссылки на источники, чтобы пользователи могли проверить информацию и получать дополнительные результаты.



На данный момент технология находится в стадии тестирования, доступ к ней получат лишь 10 000 тестовых пользователей. Однако в дальнейшем планируется интеграция поисковых функций SearchGPT с ChatGPT, чтобы сделать процесс более удобным и единообразным. Этот запуск позволит компании исправить возможные ошибки на начальном этапе, избегая потенциального негативного внимания со стороны пользователей. OpenAI также работает с онлайн-издателями, включая Reuters, чтобы создать подходящую среду для создания и публикации высококачественного контента.