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ddr22
Ремастеры Legacy of Kain: Soul Reaver I и II могут быть в разработке
На выставке San Diego Comic-Con были показаны статуи персонажей Каина и Разиэля из серии игр Legacy of Kain: Soul Reaver с клеймом "Remastered", что может свидетельствовать о том, что оба этих игровых проекта могут получить ремастеринг в будущем.

Судя по фотографиям, сделанным на выставке San Diego Comic-Con в этом году, обе игры серии Legacy of Kain: Soul Reaver могут получить ремастеринг в будущем.

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Как сообщил на форуме ResetERA пользователь Mama Robotnik, на мероприятии были показаны две статуи, изображающие Каина и Разиэля, с клеймом Legacy of Kain: Soul Reaver I и II Remastered. Прикрепленный QR-код ведет к подписке на рассылку новостей Dark Horse, так что что-то определенно назревает. Оригинальный разработчик Crystal Dynamics еще не сделал никакого анонса, но, судя по брендингу, он не за горами.

Прошло очень много времени с момента выхода игры Legacy of Kain. Последняя, Defiance, вышла в 2003 году, завершив истории Каина и Разиэля и, судя по всему, всю серию в целом. За игрой должна была последовать многопользовательская игра Nosgoth, которая достигла стадии открытого бета-тестирования в начале 2015 года, но в итоге была отменена с закрытием серверов в 2016 году. Хочется надеяться, что эти два ремастера проложат путь к новым ремастерам и дадут современным игрокам возможность познакомиться с одной из лучших игровых серий всех времен.

#legacy of kain: soul reaver
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