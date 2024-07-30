Наушники Ol' Thumpy, созданные Пудом, имеют уникальный дизайн и их целью является воспроизведение мощных басов.

Pud's Small Batch Headphones представила уникальные, необычные и функциональные наушники Ol' Thumpy, которые изготавливаются на заказ в Калифорнии. Наушники Ol' Thumpy, созданные Пудом, имеют уникальный дизайн и их целью является воспроизведение мощных басов.

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Это достигается благодаря наличию резонаторов Гельмгольца, которые поглощают звук и вибрируют на частоте 60 Гц. Резонаторы подобны тем, что используются в музыкальных инструментах. Помимо наушников Ol' Thumpy, на сайте Пуда представлены другие необычные наушники, такие как Blasphemy с фальшивыми бычьими рогами и Cephalopods Max в форме наутилуса. Основатель фирмы и писатель Филипп Каплан, является еще и художником по наушникам и дизайнером этой акустической эксцентрики.