Компания Crytek объявила о скором выпуске обновления Hunt: Showdown 1896 для игры Hunt: Showdown.

Разработчики игры Hunt: Showdown, компания Crytek, объявили о выходе новой главы под названием Hunt: Showdown 1896. Обновление будет доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, и его релиз запланирован на 15 августа. Hunt: Showdown 1896 представляет собой переработку оригинальной игры и переносит игроков в новый биом, Mammon's Gulch, расположенный в Скалистых горах Колорадо.

Mammon's Gulch предлагает игрокам исследовать 16 уникальных комплексов, расположенных в горных вершинах Колорадо. Игроки будут сталкиваться с новыми угрозами и искать новые сведения. Обновление также включает обновленную графику, переработанные карты из базовой игры и новое звуковое сопровождение на движке CRYENGINE 5.11.



Одной из важных особенностей обновления является поддержка нового движка CRYENGINE 5.11. Игроки на PlayStation 5 и Xbox Series X теперь могут насладиться нативной поддержкой 4K и 60 кадрами в секунду. Владельцы Xbox Series S смогут играть в игру в разрешении 2K, также с 60 кадрами в секунду и поддержкой HDR.