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ddr22
Hunt: Showdown 1896 перенесет игроков в зону под названием Mammon's Gulch
Компания Crytek объявила о скором выпуске обновления Hunt: Showdown 1896 для игры Hunt: Showdown.

Разработчики игры Hunt: Showdown, компания Crytek, объявили о выходе новой главы под названием Hunt: Showdown 1896. Обновление будет доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, и его релиз запланирован на 15 августа. Hunt: Showdown 1896 представляет собой переработку оригинальной игры и переносит игроков в новый биом, Mammon's Gulch, расположенный в Скалистых горах Колорадо.
Mammon's Gulch предлагает игрокам исследовать 16 уникальных комплексов, расположенных в горных вершинах Колорадо. Игроки будут сталкиваться с новыми угрозами и искать новые сведения. Обновление также включает обновленную графику, переработанные карты из базовой игры и новое звуковое сопровождение на движке CRYENGINE 5.11.

Одной из важных особенностей обновления является поддержка нового движка CRYENGINE 5.11. Игроки на PlayStation 5 и Xbox Series X теперь могут насладиться нативной поддержкой 4K и 60 кадрами в секунду. Владельцы Xbox Series S смогут играть в игру в разрешении 2K, также с 60 кадрами в секунду и поддержкой HDR.

#hunt: showdown 1896
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