Руководитель отдела Unreal Engine объяснил, что новые машины компании будут использовать процессоры AMD Ryzen 9000 для обеспечения надежности в производственных средах.

Судя по последним новостям, процессоры Intel Core i9-14900K и Core i9-13900K столкнулись с серьезными проблемами нестабильности, что вызвало недовольство среди разработчиков Unreal Engine. Данные процессоры показали 50-процентную частоту отказов при работе с популярным движком. Из-за этого разработчики таких игровых студий, как Alderon Games, Warframe и Epic Games, обратились к своим пользователям, предлагая либо исправление от Intel, либо переход к альтернативам от AMD.

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Менеджер отдела Unreal Engine в компании ModelFarm, Дилан Браун, сообщил, что проблема с нестабильностью процессоров Intel также существенно сказывается на рабочем процессе компании. В своем сообщении он подчеркнул, что каждый второй настольный процессор Intel Core i9-14900K и Core i9-13900K имеет проблемы. Это является серьезной проблемой для ModelFarm и подобных компаний, где надежность является ключевым фактором.

Дилан Браун также заявил, что его команда следовала всем рекомендациям Intel, включая оптимизацию энергопотребления и настройку материнской платы, но все это не помогло избежать проблем. Другие пользователи также отметили, что процессоры Intel демонстрировали проблемы с нестабильностью даже при использовании материнских плат ASUS ROG.

Представители Intel говорят, что проблема связана с повышенным рабочим напряжением и ошибками в микрокоде, которые вызывают неправильные запросы напряжения процессору. Ожидается, что компания выпустит новый микрокод для исправления проблем, но пока неясно, насколько он будет эффективен.

Многие разработчики и супервизоры Unreal Engine уже приняли решение перейти на процессоры AMD Ryzen 9000, считая их более надежными альтернативами. Для компаний, работающих в производственной среде, надежность является критическим фактором, поэтому переход на более стабильные процессоры имеет большое значение.