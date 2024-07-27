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ddr22
Ноутбук Lenovo на базе процессора Intel Core Ultra 5 236V «Lunar Lake» был протестирован в Geekbench
Это 8-ядерный процессор с базовой тактовой частотой 2,10 ГГц и максимальной частотой 4,67 ГГц.

Процессор Intel Core Ultra 5 236V "Lunar Lake" был обнаружен в результате тестирования на сайте Geekbench. Этот 8-ядерный процессор начального уровня предназначен для установки в тонкие и легкие ноутбуки. Конкретно, он был обнаружен в ноутбуке Lenovo, который планируется выпустить в ближайшее время.
Результаты тестирования показали, что процессор Intel Core Ultra 5 236V достигает 2021 балла в одноядерных тестах и 5743 балла в многоядерных тестах под операционной системой Windows 11 Pro. Он имеет базовую тактовую частоту 2,10 ГГц и максимальную частоту 4,67 ГГц. В сравнении с ранее обнаруженным процессором Core Ultra 5 256V, у 236V немного меньше кэша L3 - 8 МБ против 12 МБ, и немного более медленные тактовые частоты.
Хотя у Core Ultra 5 236V такое же количество ядер и потоков, как у более высококлассных моделей, его производительность кажется слабее.

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Результаты бенчмарка на Geekbench не всегда точно отражают производительность процессора. Некоторые модели показывают неожиданные результаты, не соответствующие ожидаемой производительности на основе тактовой частоты. 


Семейство процессоров Intel Lunar Lake "Core Ultra 200V" предназначено для энергоэффективных ноутбуков с потреблением энергии 17 Вт/30 Вт. Запуск Lunar Lake состоится в третьем квартале 2024 года, вероятно, в сентябре. В ближайшие дни перед официальным запуском ожидается больше результатов тестирования процессоров этой серии.

#intel core ultra 5 236v
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И это при том что её ставили в конкурецию с 4080. А 4080 хоть где то может конкурировать с 4090? Вы реально сектанты))
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Александр Дедок
05:59
все верно. фоновые процессы и количество нагруженных ядер постоянно меняются и без ручной фиксации частот у райзенов они плавают постоянно.
Флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X протестировали на частоте 6 ГГц
Александр Дедок
05:55
все просто у райзенов прри ручном разгоне частота становится фиксированной по ядрам, а без разгона она плавает. То есть даже в однопоточном тесте частота не будет заявленные 5700 мгц. Еще ведь и фонов...
Флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X протестировали на частоте 6 ГГц
Александр Дедок
05:46
Intel TVB отключить и сделать андервольт на 0,07-0,09 вольт. Ну и лимиты в Биос выставить все же. И будет все ок
MSI решает проблему нестабильности процессоров Intel Core 13/14 поколения
Александр Дедок
05:45
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MSI решает проблему нестабильности процессоров Intel Core 13/14 поколения
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05:43
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Александр Дедок
05:33
Не в микрокоде дело. Все модели с проблемами имеют частоту 5500 Мгц и выше. Токи утечки резко возрастают. Для стабильной работы на ней нужно высокое напряжение. А высокое напряжение + большая частота...
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