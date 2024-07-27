Это 8-ядерный процессор с базовой тактовой частотой 2,10 ГГц и максимальной частотой 4,67 ГГц.

Процессор Intel Core Ultra 5 236V "Lunar Lake" был обнаружен в результате тестирования на сайте Geekbench. Этот 8-ядерный процессор начального уровня предназначен для установки в тонкие и легкие ноутбуки. Конкретно, он был обнаружен в ноутбуке Lenovo, который планируется выпустить в ближайшее время.

Результаты тестирования показали, что процессор Intel Core Ultra 5 236V достигает 2021 балла в одноядерных тестах и 5743 балла в многоядерных тестах под операционной системой Windows 11 Pro. Он имеет базовую тактовую частоту 2,10 ГГц и максимальную частоту 4,67 ГГц. В сравнении с ранее обнаруженным процессором Core Ultra 5 256V, у 236V немного меньше кэша L3 - 8 МБ против 12 МБ, и немного более медленные тактовые частоты.

Хотя у Core Ultra 5 236V такое же количество ядер и потоков, как у более высококлассных моделей, его производительность кажется слабее.

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Результаты бенчмарка на Geekbench не всегда точно отражают производительность процессора. Некоторые модели показывают неожиданные результаты, не соответствующие ожидаемой производительности на основе тактовой частоты.



Семейство процессоров Intel Lunar Lake "Core Ultra 200V" предназначено для энергоэффективных ноутбуков с потреблением энергии 17 Вт/30 Вт. Запуск Lunar Lake состоится в третьем квартале 2024 года, вероятно, в сентябре. В ближайшие дни перед официальным запуском ожидается больше результатов тестирования процессоров этой серии.