Компания Apple планирует перейти на использование флэш-памяти QLC NAND в своих устройствах iPhone, что позволит увеличить объем внутренней памяти до 2 ТБ к 2026 году.

Компания Apple планирует перейти на флэш-память QLC NAND, чтобы расширить возможности своих устройств и выпускать iPhone с объемом памяти до 2 ТБ. Этот переход ожидается к 2026 году. Самый большой объем встроенной памяти, который Apple предлагала раньше, составлял 1 ТБ, но увеличивающиеся требования пользователей к хранению данных, таким как видео, обновления приложений и искусственный интеллект, делают необходимым увеличить этот объем.

Флэш-память QLC NAND, использующая четырехуровневые ячейки, может стать решением для Apple. Однако этот переход может занять некоторое время, и первые модели iPhone с объемом памяти до 2 ТБ ожидаются только к 2026 году. Серия iPhone 18 может стать первым устройством, оснащенным таким объемом памяти, но переход на новую технологию может иметь и некоторые недостатки.



В прошлом Apple уже заявляла о намерении использовать флэш-память QLC NAND в своих устройствах, но до сих пор эти обещания не были выполнены. Сейчас существующая память типа TLC будет заменена на QLC, что позволит увеличить объем встроенной памяти до 2 ТБ. Однако QLC несколько медленнее и менее долговечна, чем TLC.



Apple также рассматривает возможность использовать флэш-память NAND для хранения больших языковых моделей, вместо оперативной памяти. Это позволит компании обрабатывать большое количество команд на множестве устройств, а переход на QLC NAND может помочь в решении этой задачи. Apple Intelligence, нейронный движок, используемый для выполнения функций искусственного интеллекта, в настоящее время требует оперативную память объемом не менее 8 ГБ.