Более 600 000 человек подали заявки на участие в тестировании игры, которая является бесплатной и содержит элементы тактического шутера.

Delta Force: Hawk Ops объявили о начале открытого альфа-тестирования игры. Разработчики ожидают большой интерес со стороны игроков, поскольку уже сейчас на игру подали заявки более 600 000 человек. Чтобы принять участие в альфа-тесте, нужно зарегистрироваться на официальном сайте Delta Force: Hawk Ops или на странице игры в Steam. Также разработчики планируют раздавать коды для участия в тестировании на своем Twitch-канале.

Игра представляет собой free-to-play платформер с элементами тактического шутера. Альфа-тестирование будет включать два игровых режима: Havoc Warfare и Hazard Operations. Havoc Warfare представляет собой масштабные сражения между командами на огромных картах, где игроки могут использовать разнообразное оружие и военную технику, чтобы одержать победу. В Hazard Operations игроки будут сражаться с наемниками и королевскими гвардейцами, управляемыми искусственным интеллектом, и сталкиваться с случайными событиями, которые могут помочь или затруднить прохождение.



Разработчики выразили свою благодарность и радость перед невероятной поддержкой сообщества. Они подчеркнули, что они не смогли бы добиться такого успеха без преданных игроков, которые присоединились к списку желающих принять участие в тестировании. Игра все еще находится на ранних стадиях разработки и будет доступна на ПК, консолях и мобильных устройствах. В игре также будет присутствовать многопользовательский режим, одиночная и кооперативная кампания.