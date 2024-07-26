Apple планирует начать массовое производство iPhone SE 4 в октябре 2024 года, однако недорогая модель может не появиться на рынке до января 2025 года.

Apple планирует начать массовое производство модели iPhone SE 4 в октябре этого года. Однако поставщики Apple сообщили, что недорогая версия этой модели может не появиться в продаже до начала 2025 года, возможно, перед Лунным Новым годом. Это может стать разочарованием для покупателей, которые были готовы обновить свои устройства, но не хотят переходить на модель iPhone 16. Apple, видимо, делает это для предотвращения угрозы для продаж последней модели iPhone. Компания пытается удержать позиции на конкурентном рынке, особенно в Китае, где есть большой спрос на смартфоны.

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По сообщениям, iPhone SE 4 будет отличаться от предыдущих недорогих моделей не только изменением в дизайне, но и улучшениями внутри устройства. Он будет оснащен процессором A18 SoC, OLED-экраном, поддержкой Face ID и портом USB-C. Однако, чтобы сократить расходы, Apple планирует установить только одну камеру на задней и передней панелях.

В докладе также упоминается о других изменениях в семействе iPhone, включая внутренние изменения для предотвращения перегрева, а также о складном iPhone, который, предположительно, будет представлен в 2026 году. Apple также планирует использовать 48-мегапиксельные сенсоры от Samsung в моделях iPhone 18 и следующих, нарушая монополию Sony в этой области.