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ddr22
NVIDIA Titan нового поколения существует и основана на флагманском графическом процессоре Blackwell
Согласно утечке, NVIDIA разработала видеокарту класса Titan на основе графического процессора Blackwell, но ее запуск в продажу сомнителен.

Видеокарта NVIDIA нового поколения Titan существует и основана на флагманском графическом процессоре Blackwell. Однако, запуск карты в продажу остается сомнительным. Серия видеокарт NVIDIA Titan уже давно не выпускается, последняя модель была Titan RTX в 2018 году. С тех пор NVIDIA выпустила два новых поколения графических процессоров - Ampere и Ada Lovelace, но видеокарты Titan в этих семействах не представлены.
Некоторое время предполагалось, что новые видеокарты класса "90" заменят серию Titan, но появились утечки и прототипы возможных видеокарт Titan в семействе Ampere и Ada Lovelace. Эти образцы отличались от стандартных карт RTX "Founders Edition" и имели массивные кулеры и нестандартный дизайн.

По словам инсайдера Kopite7kimi, видеокарта класса Titan от NVIDIA уже существует, но вероятность ее выхода на рынок остается низкой. Пока нет информации о спецификациях, однако предполагается, что она будет оснащена GPU GB202 с большим количеством ядер и VRAM. Ожидается, что GPU будет иметь 12 SM, 8 TPC на каждый SM, и интерфейс шины памяти до 512 бит.

Однако, помимо возможных проблем с запуском карты в продажу, также важными факторами являются высокая стоимость и потребляемая мощность. Карты класса "90" от NVIDIA уже имеют высокую цену, а потребляемая мощность новой карточки Titan может превышать 500 Вт, что может быть проблемой для рабочих станций и приложений искусственного интеллекта.

Пока неясно, будет ли новая видеокарта класса Titan выпущена на рынок. Инсайдеры предполагают, что она может получить название "Titan AI" из-за упора на искусственный интеллект, однако надежды на это остаются маловероятными.

#nvidia titan
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По информации инсайдеров, NVIDIA разрабатывает видеокарту класса TITAN в семействе Blackwell
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