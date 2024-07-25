Компания ASUS представила новое поколение игровых ноутбуков ROG Zephyrus и TUF на базе платформы AMD Ryzen AI 300

ASUS представила новое поколение игровых ноутбуков ROG Zephyrus и TUF Gaming, которые работают на базе APU-платформы AMD Ryzen AI 300. Цена на эти ноутбуки начинается от $1200.

ASUS выпускает игровые ноутбуки ROG и TUF нового поколения в Китае по цене от 8999 юаней или $1200. Подсистемой обработки изображений этих ноутбуков являются графические процессоры RTX 4060 и RTX 4070.

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Они также оснащены памятью объемом до 32 ГБ и интерфейсами M.2 SSD для большей гибкости. Дисплей у них имеет разрешение 2,5К, обновляется с частотой 165 Гц и обладает яркостью 400 нит.

ASUS также представила ноутбук TUF A16, который использует процессоры APU AMD Ryzen AI 9 365 и Ryzen AI 9 HX 370. Ryzen AI 9 HX 370 - это 12-ядерный процессор с тактовой частотой до 5,1 ГГц и графическим процессором Radeon 890M.

Ноутбук поддерживает соединение Thunderbolt 4 (USB4) и имеет HDMI 2.1 и USB Type-C с портом PD мощностью 100 Вт. TUF A16 также выделяется своим эстетичным дизайном.



К сожалению, пока нет информации о глобальной доступности и планах по запуску этих ноутбуков на рынке.