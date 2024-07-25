ADATA представила твердотельный накопитель Legend 970 PRO Gen5 с контроллером InnoGrit IG5666, который способен достигать скорости передачи данных до 14 ГБ/с.

Компания ADATA представила твердотельный накопитель Legend 970 PRO Gen5, который обладает большой скоростью передачи данных до 14 ГБ/с, ёмкостью 4 ТБ и контроллером Innogrit IG5666. Устройство работает на скорости до 14 ГБ/с и оснащено активным радиатором для охлаждения.



Важной особенностью Legend 970 PRO является его инновационное активное охлаждение. Устройство оснащено двухслойным алюминиевым радиатором с вентиляторами для отвода тепла. Это позволяет установить накопитель в ограниченных пространствах, где невозможно установить большие радиаторы, а также избежать использования дополнительных кабелей питания.

Благодаря применению интерфейса передачи данных PCIe Gen5 x4, Legend 970 PRO достигает скорости до 14 000 МБ/с при чтении и 11 000 МБ/с при записи. Устройство также обладает кэш-памятью SLC и буфером кэша DRAM, что повышает его производительность и эффективность работы в многозадачном режиме. Legend 970 PRO совместим с платформами Intel и AMD.

Накопитель изготовлен на основе флэш-памяти 3D NAND и обеспечивает высокий уровень защиты данных и файлов. Устройство поддерживает различные технологии шифрования и коррекции ошибок, а также обладает высокой долговечностью. ADATA предоставляет ограниченную 5-летнюю гарантию на накопитель.