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ddr22
Новые рендеры демонстрируют Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL в розовом и фарфоровом цветах
Особенностью дизайна является выступающая камера на задней панели устройств.

В то время как серия Pixel 9 была представлена в нескольких утечках до официального релиза 13 августа, Google решила официально показать новую модель Pro в деталях перед тем, как представить ее. В опубликованном видеоролике компания даже упомянула Gemini AI как важное дополнение к устройству. Это не остановило появление сообщений, и свежие просочившиеся рендеры серии выдают дизайн и другие элементы, которые попадут в новые модели.

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Несмотря на то что в отношении новых моделей не осталось никакой тайны, спекуляции оставляют все меньше возможностей для воображения. Новые рендеры демонстрируют Pixel 9 и Pixel 9 Pro в розовом и фарфоровом цветах и некоторые заметные аппаратные изменения. Судханшу Амбхор, опубликовал на сайте X два изображения, на которых представлены Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL. На рендере Pixel 9 показана уже анонсированная розовая цветовая схема. С другой стороны, Pixel 9 Pro XL представлен в фарфоровом цвете, что соответствует более чистому и премиальному виду, выбранному для XL-версии. 

На изображениях показаны задние панели обоих устройств Pixel, которые получили обновленные модули камер для новой линейки Pixel. Pixel 9 оснащен двойной камерой, а Pixel 9 Pro XL - тройной. В предыдущих утечках сообщалось об аппаратном обновлении этой серии. Pixel 9 Pro и Pro XL будут оснащены 50-Мп камерой IMX858 с ультразумом, телефото и selfie. Выступающий дизайн камеры Pixel Pro XL позволяет разместить более крупные датчики для задней камеры, которые помогают делать высококачественные снимки и селфи.

#pixel 9
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В сеть утекли изображения смартфонов Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL
Рендеры Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL показали смартфоны в розовом и бежевом цветах
Утечка информации о Pixel 9 указывает на значительные обновления датчиков камеры
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