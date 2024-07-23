Были проведены первые тесты 44-ядерного процессора Intel Sapphire Rapids Xeon W9-3575X и 26-ядерного процессора Xeon W7-2595X.

Были опубликованы результаты первых тестов процессоров Intel Sapphire Rapids Refresh. В тестировании были задействованы 44-ядерный процессор Xeon W9-3575X и 26-ядерный процессор Xeon W7-2595X. Оба чипа имеют бóльшее количество ядер, кэша и тактовую частоту по сравнению с предшественниками. Ожидается, что эти процессоры будут использоваться в рабочих станциях и будут поддерживать различные возможности разгона для установки новых рекордов. Новые процессоры Intel Sapphire Rapids Refresh будут совместимы с платформами W790.

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В результате тестов Xeon W9-3575X демонстрировал базовую тактовую частоту 2,2 ГГц и турбобуст до 4,6 ГГц, а также имел TDP 340 Вт. Процессор тестировался с 8-канальной памятью объемом 32 ГБ для каждого модуля (DDR5-7000). Xeon W9-3575X был протестирован на материнской плате ASUS PRO WS W790E-SAGE SE. Xeon W7-2595X имеет базовую тактовую частоту 2,8 ГГц и повышенную до 4,8 ГГц, а также имеет TDP 250 Вт и использует четырехканальную память с четырьмя планками по 16 ГБ с тактовой частотой DDR5-6000 на материнской плате ASUS PRO WS W790-ACE.

По результатам тестирования обоих процессоров было установлено, что процессоры Intel Sapphire Rapids Refresh имеют небольшой прирост производительности по сравнению с предшественниками, что обусловлено увеличением количества ядер, кэша и TDP. Однако изменения не являются радикальными. Тем не менее, ожидается, что новые процессоры предложат приличный прирост по доступной цене. Важно отметить, что платформа осталась прежней, что позволяет пользователям сохранить свои рабочие станции и установить новые процессоры без необходимости переходить на новую платформу.

Несмотря на обновления от Intel, AMD сохраняет свою доминирующую позицию в сегменте рабочих станций и HEDT с предложениями Threadripper.