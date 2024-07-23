Пользователь форума Forza Motorsport Viper3dc обнаружил способ включить глобальное освещение с трассировкой лучей (RTGI) в Forza Motorsport с помощью мода.

Пользователи Forza Motorsport, которые были разочарованы отсутствием обещанного глобального освещения с трассировкой лучей (RTGI) в игре, теперь могут воспользоваться новым модом, который добавляет эту функцию. Один из пользователей форума Forza Motorsport обнаружил способ включения RTGI с помощью модификации игры. Для этого необходимо скопировать XML-файлы из папки Visual Target и вставить их в папку Ultra, заменив настройки Ultra. Однако, использование мода может привести к некоторым визуальным ошибкам и сбоям, а также ухудшить производительность игры.

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Александр Батталья из Digital Foundry проанализировал эту модификацию и отметил, что она не только добавляет глобальное освещение с трассировкой лучей, но и улучшает другие аспекты визуального оформления игры. Например, установка Visual Target повышает детализацию, плотность объектов и дистанцию прорисовки, а также расширяет возможности отражения лучей для более шероховатых поверхностей. Однако при использовании RTGI в игре могут возникать некоторые проблемы, такие как шум и мерцание, ошибочное отражение дождя и неправильные отражения в реплеях игры.

Эти настройки графики не были официально включены разработчиками в игру, поэтому они могут быть нестабильными и приводить к неправильной работе игры. В настоящее время эти настройки можно рассматривать как превью будущего обновления игры. Разработчики выпустили патч 10, который добавил некоторые незначительные функции, однако они до сих пор не включили обещанное глобальное освещение с трассировкой лучей.