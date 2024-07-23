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ddr22
Выяснилось, что производители видеокарт используют низкокачественную термопасту на видеочипе
Новая находка установила, что низкое качество термопасты AIB является причиной повышенной температуры GPU.

Новые исследования подтвердили, что причина высокой температуры современных графических процессоров (GPU) заключается в использовании некачественной термопасты. Многие пользователи сталкиваются с проблемой из-за низкого качества термопасты AIB. Карты RTX 40 работают при температуре свыше 80 градусов Цельсия, а температура в горячей точке достигает 100 °C. Проблема сохраняется через несколько недель или месяцев. Эту проблему обнаружили при тестировании новых видеокарт Manli Geforce RTX 4080 16GB Gallardo и Asus RTX 4080 TUF Gaming. Термопаста, используемая на этих картах, сначала работает хорошо, но со временем ее теплопроводность снижается, что приводит к повышенной температуре GPU.

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Исследование показало, что причина низкой теплопроводности термопасты заключается в ее составе. Маслянистая жидкость, находящаяся вне термопасты, быстро высыхает и создает большие проблемы.

Для решения проблемы рекомендуется заменить некачественную термопасту на более качественную. Однако, для многих пользователей это потребует разборки GPU, что может привести к аннулированию гарантии. Кроме того, некоторые производители отказываются принимать обращения по гарантии, даже если температура GPU превышает рекомендуемые значения. Это создает неудобства для многих пользователей, так как не у всех есть возможность безопасно разобрать GPU без аннулирования гарантии.


#gpu
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