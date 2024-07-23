Новая находка установила, что низкое качество термопасты AIB является причиной повышенной температуры GPU.

Новые исследования подтвердили, что причина высокой температуры современных графических процессоров (GPU) заключается в использовании некачественной термопасты. Многие пользователи сталкиваются с проблемой из-за низкого качества термопасты AIB. Карты RTX 40 работают при температуре свыше 80 градусов Цельсия, а температура в горячей точке достигает 100 °C. Проблема сохраняется через несколько недель или месяцев. Эту проблему обнаружили при тестировании новых видеокарт Manli Geforce RTX 4080 16GB Gallardo и Asus RTX 4080 TUF Gaming. Термопаста, используемая на этих картах, сначала работает хорошо, но со временем ее теплопроводность снижается, что приводит к повышенной температуре GPU.

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Исследование показало, что причина низкой теплопроводности термопасты заключается в ее составе. Маслянистая жидкость, находящаяся вне термопасты, быстро высыхает и создает большие проблемы.

Для решения проблемы рекомендуется заменить некачественную термопасту на более качественную. Однако, для многих пользователей это потребует разборки GPU, что может привести к аннулированию гарантии. Кроме того, некоторые производители отказываются принимать обращения по гарантии, даже если температура GPU превышает рекомендуемые значения. Это создает неудобства для многих пользователей, так как не у всех есть возможность безопасно разобрать GPU без аннулирования гарантии.



