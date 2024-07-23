Согласно презентации компании Digital Extremes на TennoCon 2024, игра Soulframe обещает быть гораздо более открытым миром, чем Warframe

Digital Extremes представила презентацию Soulframe, новой игры, в которой игроки смогут кастомизировать своего персонажа, выбрав физические черты. Мать персонажа, Ночная дева, будет играть важную роль в прохождении игры.

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История игры будет развиваться вокруг задачи исцелить проклятие Ода и вернуть забытую культуру и память существам Алька.

В игре игроки смогут собирать различных Предков в Ночной Лощине и использовать их навыки. Одним из Предков представлена крысиная ведьма Верминия, которая поможет игрокам улучшить косметику и изготовить зелья и настойки.

Структура Overworld в Soulframe будет очень большой, превосходящей открытые зоны Warframe. Хотя размер карты будет значительным, разработчики обращают большое внимание на плотность контента. Это означает, что игроки будут иметь доступ к множеству заданий и мест для исследования, чтобы они не чувствовали, что мир пустой.

В презентации был представлен новый враг Нимрод, который обладает силой манипулирования громом и светом. Он вооружен разрушительным посохом ближнего боя с тесла-спиралью.

Digital Extremes объявили, что Soulframe будет доступен в раннем доступе позже в этом году. Предварительная версия игры, Preludes, открыта для всех желающих в этой осенью, хотя она может быть сложной на самом начальном этапе, как и Warframe при выходе в 2013 году.

Креативный директор Soulframe, Джефф Крукс, отметил, что игра будет иметь некоторые Founder's Packs, но студия постарается, чтобы игра была менее эксклюзивной, чем Warframe.

Кроме того, Digital Extremes раскрыли некоторые детали о другой игре, Warframe: 1999, которая будет самостоятельным проектом, основанным на вселенной Warframe.