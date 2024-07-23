Компания Intel представила новые процессоры семейства 14-го поколения для настольных ПК без технологии E-Core

Компания Intel представила новые процессоры семейства 14-го поколения для настольных компьютеров, которые не имеют технологии E-Core. Эти чипы предлагают только P-ядра и предназначены для рынка встраиваемых и коммерческих систем. Всего представлено 11 SKU 14-го поколения E, которые используют архитектуру P-Core Raptor Lake. Топовым SKU является процессор Core i9-14901KE с 8 P-ядрами, тактовой частотой до 5,8 ГГц и TDP 125 Вт. Он оснащен 36 МБ кэша L3 и 16 МБ кэша L2, и имеет полностью разблокированную поддержку разгона. Это предложение может быть интересным для рынка встраиваемых систем.

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Помимо Core i9, такое же количество P-ядер имеют процессоры Core i7 и Core i5. Процессоры Core i7 имеют 8 P-ядер, а Core i5 - 6 P-ядер. Эти процессоры будут поставляться в SKU серий T и F. Хотя эти новые процессоры уже выпущены, похоже, что они не предназначены для рынка DIY, так как компания Intel указала, что они предназначены для рынка встраиваемых и коммерческих систем. Однако, возможно, некоторые дистрибьюторы и розничные продавцы предложат системы, сконфигурированные с такими чипами.

Кроме того, Intel готовит больше SKU только для P-Core в своем семействе настольных ПК. Например, чипы Bartlett Lake-S будут иметь до 12 P-Core, но их появление ожидается позже в 2025 году. Таким образом, компания Intel продолжает развивать свои процессоры и представляет новые SKU без технологии E-Core, которые предназначены для определенных рынков и имеют возможность разгона.