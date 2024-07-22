12-ядерный APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 показал более высокую производительность, чем M3 от Apple и 14700HX от Intel, в бенчмарке PassMark

APU AMD Ryzen AI 9 HX 370, часть семейства Ryzen AI 300 Strix Point, продемонстрировал высокую производительность в бенчмарке PassMark. Этот 12-ядерный и 24-поточный чип, состоящий из четырех ядер Zen 5 и восьми ядер Zen 5C, имеет тактовую частоту до 5,1 ГГц. Он также оснащен iGPU Radeon 890M с 16 вычислительными блоками. В сравнении с предыдущим флагманом Ryzen 9 8945HS, APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 предлагает на 50% больше ядер/потоков, на 33,3% больше вычислительных блоков и в 3,12 раза больше производительности NPU.

В одноядерном тесте PassMark APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 набрал 4213 баллов, а в многоядерном тесте - 37 699 баллов. Он занимает 12-е место в базе данных PassMark по производительности для ноутбуков, превосходя 14-ядерный Apple M3 Max, 20-ядерный Intel Core i7-14700HX и даже 16-ядерный Core Ultra 9 185H. В сравнении с предшественником 8945HS, последний флагман AMD Strix Point превосходит его на 28%. К сожалению, нет информации о том, на каком уровне мощности работает чип - полном TDP 54 Вт или каком-то настроенном уровне. Однако, с учетом его производительности, можно ожидать, что будущие ноутбуки, оснащенные APU AMD Ryzen AI 9 HX 370, предложат мощный iGPU, обладающий отличной производительностью, как указывают результаты утечек бенчмарков. Первые ноутбуки с APU AMD Ryzen AI 300 Strix, как предполагается, поступят в продажу 28 июля. В настоящее время уже доступны для предварительного заказа некоторые модели от ASUS.