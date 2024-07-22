Компания Intel заявила, что новые процессоры для ноутбуков 14-го и 13-го поколения не подвержены проблемам нестабильности, с которыми страдают настольные чипы

Компания Intel заявляет, что проблемы нестабильности, связанные с их процессорами 14-го и 13-го поколения, не распространяются на ноутбуки. Они утверждают, что эти проблемы вызваны ошибками в программном и аппаратном обеспечении, а не дефектами процессоров. Несмотря на это заявление, основатель Alderon Games Мэтью Касселлс сообщил в Reddit, что ноутбучные процессоры Intel также страдают от сбоев и проблем нестабильности, подобных тем, что наблюдаются у настольных компьютеров.

Хотя Мэтью не уточнил, какие конкретно модели процессоров Intel для ноутбуков подвержены проблемам, можно предположить, что это относится к 13-му и 14-му поколениям. Intel признала некоторое количество сообщений о нестабильной работе мобильных процессоров этого поколения, но отметила, что такие проблемы могут быть вызваны различными программными и аппаратными причинами.



Несмотря на то, что Intel пытается решить проблемы нестабильности с их процессорами уже несколько месяцев, они до сих пор не смогли полностью устранить эту проблему. С выпуском новых процессоров Intel Arrow Lake-S ожидается усиление обратной реакции, и будет интересно увидеть, как компания справится с этим.



Эксперты считают, что проблемы нестабильности являются симптомами деградации процессора, и это может привести к отзыву продукции, что создаст неприятности для Intel. Поэтому компания должна принять меры для решения этих проблем и восстановления доверия рынка.