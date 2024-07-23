Компания Apple планирует выпустить новую модель iPhone SE 4, которая будет иметь заднюю крышку, похожую на iPhone 16

Apple планирует выпустить новую версию бюджетного iPhone SE, который будет называться iPhone SE 4. Ожидается, что этот смартфон получит дизайн, похожий на iPhone 16, включая заднюю крышку. В отличие от предыдущих слухов о том, что iPhone SE 4 будет выглядеть так же, как iPhone 14, новая информация указывает на то, что его дизайн будет неотличим от iPhone 16, за исключением расположения камеры. iPhone SE 4 будет иметь только один объектив камеры, в то время как iPhone 14 и iPhone 16 оборудованы двумя объективами.

Согласно информации от Fixed Focus Digital, iPhone SE 4 будет производиться с использованием той же технологии для задней крышки, что и iPhone 16. Это означает, что они будут иметь схожий внешний вид и качество изготовления.



Ожидается, что iPhone SE 4 станет значительным обновлением по сравнению с предыдущей моделью. Он будет иметь полноэкранный дизайн без кнопки Home с Touch ID, который будет заменен на Face ID. Также ожидается, что устройство получит OLED-дисплей вместо ЖК-дисплея и USB-C вместо разъема Lightning. О конкретных способах снижения стоимости пока не сообщается.